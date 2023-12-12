Українські військові в межах Горлівки на Донеччині відбили в окупантів один з териконів. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави. "Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор. Горлівка - це Україна! Донбас – це Україна!" – написав Зеленський.Також глава держави відзначив воїнів, яким вдалося досягти таких успіхів. "Наші герої - штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади", – зауважив президент. Новина доповнюється…