Проєкт розробки нової системи протиповітряної оборони Німеччини щодо захисту від дронів і ракет так званого “ближнього радіусу дії”, обійдеться в п’ять разів дорожче, ніж планувалося раніше.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.Згідно з документом Мінфіну ФРН бюджетному комітету Бундестагу, Міноборони розпочало роботу над проектом ще у 2020 році й відтоді затрати на його реалізацію передбачалися у розмірі 240,6 млн євро. Однак наразі необхідна сума сягнула 1,3 млрд євро.Вартість зросла через необхідність налагодити досконалу систему командування-контролю. Також вказується, що досвід використання систем Україною, свідчить про необхідність їх більш ретельного захисту.Установки ближнього радіусу ураження для захисту від атак із повітря стали "слабкою ланкою" Бундесверу через те, що системи, які використовували раніше, вважаються або застарілими, або списаними.Бюджетний комітет Бундестагу обговорить питання подорожчання систем у середу, 13 грудня. Планується схвалити усі закупівлі озброєнь на загальну суму понад 25 млн євро та розглянути ще кілька оборонних проєктів.Проблеми з обороноздатністю німецької арміїУ Бундесвері визнали, що не готові до потенційної широкомасштабної війни з Російською Федерацією.Однак попри внутрішні проблеми, Німеччина активно надає військову, політичну та фінансову підтримку Україні. Так, Берлін передав нашій країні кілька видів артилерії, танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси та інші озброєння.Нещодавно в Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. 70 солдатів і офіцерів ЗСУ тренувалися працювати на системі понад шість тижнів.Крім того, Берлін виділив 200 млн євро на відновлення України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.