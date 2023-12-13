Російська Федерація атакувала Україну ударними безпілотниками і ракетами сьогодні вночі, 13 грудня. Сили ППО знищили всі 20 ворожих цілей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.Російські окупаційні війська випустили по Україні 10 "шахедів" з району Балаклави, що в Криму. Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.Зазначається, що майже всі ворожі дрони було збито в Одеській області, у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".Також, сьогодні о 03:00 годині росіяни випустили 10 ракет по Києву. "Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил", – йдеться у повідомленні. Ракетна обстріл Києва вночі 13 грудняСьогодні вночі, 13 грудня в столиці України пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. Після цього в Києві та області оголосили повітряну тривогу.За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 06:00 внаслідок російської атаки зафіксовано 51 постраждала особа, з них 6 дітей. Детальні подробиці нічної атаки РФ на Київ – читайте в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.