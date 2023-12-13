“Київстар” спростував заяви хакерів про нібито злам персональних даних абонентів. Системи, у яких ці дані зберігаються, не постраждали.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії."Як ми повідомляли раніше, абонентська інформація та персональні дані – у безпеці. Системи, у яких ці дані зберігаються – не постраждали від хакерської атаки", – йдеться у заяву.Раніше у мережі з’явилися скриншоти з нібито персональними даними користувачів "Київстар". Проте компанія наголошує, що на знімках навмання зібрані технологічні дані, які не належать до персональних даних абонентів.Також "Київстар" спростував фейки про нібито знищення комп’ютерів і серверів.Хакерська атака на "Київстар" Нагадаємо, що вчора стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Офіційно мережу атакували хакерами. Відкрито справу за вісьмома статтями.Через збій у роботі оператора по всій країні зафіксували відсутність мобільного зв’язку, також не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар". Крім того, немає доступу до інтернету.Лише під вечір у "Київстарі" змогли частково відновити роботу фіксованого зв’язку, але повністю роботу сервісів досі відновити не вдалося. Компанія та СБУ заявляють, що сьогодні планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.Крім того, СБУ заявляє, що за атакою могли стояти російські хакери з групи "Солнцепек". Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.