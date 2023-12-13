Деякі представники Конгресу США готові відкласти різдвяні канікули, щоб ухвалити фінансування допомоги Україні. Канікули починаються вже 14 грудня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.За даними видання, деякі американські законодавці заявили, що Конгрес повинен залишитися у Вашингтоні наступного тижня, щоб продовжити обговорення угоди щодо України."Ми не повинні йти звідси, поки не з’ясуємо, як подолати наші розбіжності, щоб підтримати та продовжити наше фінансування для України", – сказав сенатор Майкл Беннет.Сенатор-демократ наголосив, що "час закінчується", а переговори стануть важчими, якщо конгресмени роз’їдуться на канікули.Сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні розкритикував президента США Джо Байдена за його "пасивність" у цьому питанні."Моя порада Білому дому така: президент взяв на себе зобов’язання перед Зеленським. Щоб виконати це зобов’язання, їм потрібно буде забезпечити безпеку кордону", – заявив він.Додамо, що після 14 грудня обидві палати Конгресу США підуть на різдвяні канікули. Вони триватимуть близько місяця. У конгресі припускають, що ухвалити допомогу Україні до канікул не вдасться.Візит Зеленського у СШАПрезидент України Володимир Зеленський на початку цього тижня прибув до Вашингтона на тлі того, що у Конгресі не можуть ухвалити фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи натомість посилити захист кордону з Мексикою.У ході візиту Зеленський зустрівся з лідерами Демократичної та Республіканської партії в Конгресі, а також зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.Крім того, відбулася зустріч Зеленського та Байдена у Білому домі. Детальніше про неї – у нашому матеріалі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.