14 грудня православні в Україні згадують мучеників Аполлонія, Феотіха та Аріана. У народі свято називають днем Філлімона.Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Головні традиції цього дняВважається, що цей день ідеально підходить для прибирання у будинку, а от на вулицю краще не виходити.Цей день вважається одним із найтемніших днів у році. У народі вірили, що на Філлімона розгулюється нечиста сила, може проникати в будинки, але оминає житла, в яких чистота та порядок.Ще одним способом відігнати нечисту силу - частіше вмиватися. Вода – сакральний засіб, якого боїться погань.Якщо все ж таки потрібно залишити будинок, то не можна на вулицю виходити невмитим, інакше накличете на себе лихо. Також перед початком будь-якої справи потрібно окропити себе водою.Цього дня потрібно пити коров’яче молоко - воно зцілює від хвороб.Прикмети 14 грудня Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде теплою. Вночі випав іній - вдень чекай снігу. Якщо морозно та вітряно, то наступного року буде врожай хороший. Погода протягом дня міняється – до відлиги. Вітер дме в один бік, а хмари летять в інший, то незабаром буде хмарно і сніг піде.Що не можна робити у цей деньВиходити з дому не вмившись, а також залишати будинок безладно.Також не рекомендується взагалі виходити надвір. Вважається, що в цей час по землі ходить усяка нечисть.День ангела сьогодні відзначають Микола та Іларіон. Читайте також, чи будуть у грудні українці додаткові вихідні.До речі, з’явився церковний календар на 2024 рік.