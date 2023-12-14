Агенти українського і кримськотатарського партизанського руху “АТЕШ” проникли на територію військової частини Російської гвардії в Москві. Партизани відзняли низку матеріалів та передали їх Збройним силам України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку руху в Telegram.Зазначається, що в результаті нічного рейду вулицями Москви, агенти руху проникли на територію частини Росгвардії, що розташована на вулиці Проектируемый проезд 4579, 56. Там вони відзняли кілька цікавих матеріалів та передали їх для вивчення Силам оборони."На кадрах видно, що противник намагається вживати хоч якихось захисних заходів у вигляді патрулів по периметру частини, однак це лише спроби. Жодні патрулі не зможуть уберегти військові частини від наших очей та вух. І якщо в противника не виходить це робити у самій столиці, то що вже говорити про окуповані території", – зазначається в повідомленні.В "АТЕШ" також вказали географічні координати військової частини: 55.581100, 37.608922. Фото: партизани проникли до частини Росгвардії у Москві (АТЕШ/Telegram)Активність українських партизан в РосіїДнями агенти "АТЕШ" проникли до військкомату російського міста Тула. Це дозволить передавати ЗСУ свіжі дані про ворога.Крім того, партизани проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії (Крим).Також агенти "АТЕШ" пробралися на територію військової частини, де дислокується російська 810-та бригада морської піхоти в тимчасово окупованому Севастополі (Крим). Нещодавно ЗСУ завдали удару по її військовим у Херсонській області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.