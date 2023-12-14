У ніч на 14 грудня, російські терористи вкотре вдались до масованої атаки по Україні. Прикордонники показали збиття одного з ворожих БпЛА.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби."Прикордонники Білгород-Дністровського загону збили ворожий "Шахед" над Одеською областю", – пише пресслужба ДПСУ. Нічна атака на Україну, 14 грудняУ ніч на 14 грудня ворог атакував територію України: ударними БпЛА; зенітними керованими ракетами С-300.Шість ЗКР терористи випустили опівночі у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.БпЛА ворог застосував з 19:00 13 грудня з трьох напрямків: Балаклава; Чауда – Крим; Приморсько-Ахтарськ – Росія.Загалом росіяни використали 42 БпЛА. Основним напрямком удару була Одеська область. Внаслідок падіння уламків БпЛА в регіоні було пошкоджено гуртожиток. 11 людей отримали поранення.Згідно з повідомленням Повітряних сил, наші воїни знищили 41 безпілотник.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.