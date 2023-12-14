Російська Федерація атакувала Україну безпілотниками “шахед” і ракетами С-300 сьогодні вночі, 14 грудня. Сили ППО знищили понад 40 ворожих дронів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.Російські окупаційні війська близько опівночі випустили 6 зенітно керованих ракет С-300 в напрямку Миколаївської та Херсонської областей.Також росіяни атакували України ударними БпЛА Shahed-136/131. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих дронів.Основним напрямком удару стала Одеська область. "Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА. Переважну більшість – в Одеській області", – йдеться у повідомленні Повітряних Сил. Атака на Одеську областьУ ніч на 14 грудня Російська Федерація атакувала Одеську область. Внаслідок цього загорівся легковий автомобіль та господарча споруда. Пошкоджень зазнали 11 поруч будівель, що розташовані поряд. Також постраждали 11 осіб, з них 3 дитини. Також Росія атакувала Україну ударними безпілотниками і ракетами й у ніч на 13 грудня. Через падіння уламків збитих ППО дронів-камікадзе в Одеській області спалахнула пожежа. Внаслідок атаки постраждало двоє цивільних. Пізніше один із поранених чоловіків помер у лікарні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.