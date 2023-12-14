Російські військові використовують морські кораблі в якості доповнення систем протиповітряної оборони (ППО) у тимчасово окупованому Криму. Одним із них став корвет проєкту “Циклон”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Зазначається, що агресор використовує корвет типу "Каракурт" проєкту 22800 "Циклон" як систему протиповітряної оборони з бази у Севастополі.Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук 13 грудня заявив, що російські військові нещодавно поповнили склад Чорноморського флоту двома додатковими корветами типу "Каракурт", що споруджуються у Республіці Татарстан.Він також додав, що російські ракети "Калібр" містять від 40 до 60 іноземних комплектуючих, зокрема мікроелектроніку.Ракетний удар ЗСУ по Керчі та заміна корвету "Аскольд"4 листопада у тимчасово окупованій Керчі в Криму пролунали вибухи. Російські загарбники повідомили про роботу в місті протиповітряної оборони.Водночас українські військові заявили, що Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму.Пізніше з’ясувалося, що внаслідок атаки був пошкоджений носій ракет "Калібр" корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду та ввести до складу Чорноморського флоту РФ у грудні 2023 року.За даними ISW, замість розбомбленого корвету "Аскольд", Росія готується обстрілювати Україну з нового корабля "Туча". Він був збудований на верфі міста Зєлєнодольск у Татарстані і вже доставлений у Новоросійськ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.