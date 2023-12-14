Компанія Tesla, що належить Ілону Маску, відкликає понад 2 мільйони автомобілів через несправність автопілота. Це найбільше відкликання в історії автовиробника.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Це сталося після дворічного розслідування федерального агентства США з безпеки дорожнього руху (NHTSA) щодо технологій автономного керування Tesla. В результаті регулятор виявив, що система допомоги водієві була частково несправною."Автоматизована технологія має великі перспективи для підвищення безпеки, але лише тоді, коли вона запроваджується відповідально", – йдеться у звіті NHTSA.Стверджується, що компанія Ілона Маска повинна усунути несправність у понад двох мільйонів автомобілів. Це стосується майже кожної Tesla, проданої в США з моменту запуску функції автопілота в 2015 році. Це найбільше відкликання за всю історію автовиробника. Варто зазначити, що акції автовиробника впали на 1,9%.Tesla уже заявила, що надішле оновлення програмного забезпечення, щоб вирішити проблему. Це відбувається автоматично й не потребує відвідування дилерського центру, але регулятор США все ще називає процедуру відкликанням.Відкликання авто компанією TeslaКомпанія Ілона Маска далеко не вперше відкликає свої автомобілі. Восени минулого року Tesla відкликала близько 1,1 млн автомобілів у США через проблему зі склопідйомниками.Також, тієї осені через виявлені проблеми з задніми ліхтарями компанія відкликала понад 320 тисяч авто, а через неполадки у спрацюванні подушки безпеки майже 30 тисяч.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.