“Київстар” майже відновив зв’язок після масштабної хакерської атаки. Найближчим часом абонентам почнуть повертати мобільний інтернет.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента компанії Олександра Комарова в ефірі телемарафону."Повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому. Це приблизно 1 млн домогосподарств по всій Україні. Також майже на 99% відновлені послуги голосового зв’язку. Ми прямо зараз закінчуємо останню географію – це правий берег Дніпра у Києві", – заявив Комаров.Він підтвердив, що компанії не вдалося за заявленим планом відновити мобільний інтернет. Очікувалося, що відновлювати послугу почнуть вночі 14 грудня."На жаль, ми поки не відновлюємося. Але сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня ми почнемо відновлення з західної України, регіон за регіоном обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету", – пояснив директор компанії.Хакерська атака на "Київстар"Нагадаємо, що 12 грудня стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Офіційно відомо, що мережу атакували хакерами. Відкрито справу за вісьмома статтями.Через збій у роботі оператора по всій країні зафіксували відсутність мобільного зв’язку та інтернету, не працював сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар".СБУ заявляє, що за атакою могли стояти російські хакери з групи "Солнцепек".У "Київстарі" повідомили, що хакерам вдалося зламати захист завдяки обліковому запису одного зі співробітників компанії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.