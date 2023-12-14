Споживачам, які живуть у багатоповерховому будинку, де встановлений загальний лічильник, щомісячна вартість газу обраховується згідно з кількістю людей, прописаних у квартирі. Якщо по факту за цією адресою проживає менше людей, то виходить, що користувач послуг постійно переплачує за газ.Про те, що робити у такому випадку, аби не витрачати зайві гроші, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу в Facebook.Що зробити, щоб не переплачувати за газУ цьому випадку, аби не переплачувати за газ, потрібно виконати наступні дії: для зміни даних про кількість зареєстрованих у помешканні осіб, вам потрібно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів філії "Газмережі" та написати заяву. Повний перелік адрес та контактів філій можна переглянути тут при зверненні з собою треба мати: паспорт, ідентифікаційний код і довідку про склад сім’ї"На підставі цих документів фахівці "Газмереж" актуалізують дані та скорегують розрахунок об’ємів споживання на майбутні періоди", – пояснюють фахівці.Що робити, якщо не отримали рахунок за спожитий газЯкщо споживачу вчасно не надійшов рахунок за спожитий газ, то його можна отримати: в особистому кабінеті в чатботах GASUA - Viber або Telegram на електронну пошту client@​gas.ua у терміналах самообслуговування Укрпоштою після 20 грудня, якщо ви обрали друкований рахунокУ компанії також нагадують, що для того, щоб нарахування були актуальними, потрібно щомісяця передавати показники лічильника, навіть якщо вони не змінилися.Заплатити за газ можна: в особистому кабінеті в чатботах GASUA - Viber або Telegram у банківських чи поштових відділеннях у платіжних терміналах через сайти та мобільні додатки банків Раніше ми писали про те, який крутий лайфхак допоможе збільшити тепловіддачу батарей на 20%.Читайте також про те, як користуватись побутовими приладами взимку, щоб не перевантажувати енергосистему.