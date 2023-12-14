Президент Володимир Зеленський звернеться до лідерів країни Європейського союзу в режимі відеоконференції під час саміту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico. За словами офіційного представника ЄС, президент звернеться в режимі відеоконференції, оскільки на кону стоять ключові питання для України. Зазначається, що напередодні саміту в Брюсселі ходили чути про те, що лідер України особисто візьме участь під час саміту. Втім, план був нібито зірваний у середу, 13 грудня, через те, що результати щодо майбутнього вступу нашої країни до союзу залишаються незрозумілими. Вступ України до Європейського союзу 14 та 15 грудня відбудеться саміт лідерів країн Європейського союзу. Під час засідання порушуватимуться питання щодо перспектив інтеграції України, Молдови й Грузії до союзу. Очікується, що Угорщина блокуватиме все, що пов’язане з підтримкою нашої країни.Тим часом депутати Європейського парламенту закликали Єврораду розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу.Більше про те, чого очікувати від саміту ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.