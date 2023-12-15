Підгодовувати вуличних тварин і птахів взимку – це хороша справа. Проте щоб не нашкодити тваринам, варто також знати, яка їжа є забороненою, а яка – дозволеною.РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Київського еколого-культурного центру у Facebook розповідає, чим не можна годувати пташок взимку.Що можна давати пташкамСиниць і дятлів найкраще годувати несмаженим соняшниковим насінням і несолоним салом. До речі, можна використовувати й інше насіння, яке у вас є: гарбузове, кабачкове чи від кавуна.Насіння повинне бути ретельно висушене заздалегідь. Проте не чистьте та не підсолюйте його.Снігурів і дроздів можна годувати ягодами калини. Ви могли помітити, що пташки завжди об’їдають й інші плодові дерева, якщо там залишилися фрукти чи ягоди.А дикі качки та лебеді дуже люблять перловку, яка в магазинах доволі дешева. Можна також використовувати овес і просо. До речі, ви можете бути здивованими, але синиці дуже люблять вершкове масло і м’ясо.Окрему користь птахам принесе потовчена яєчна шкаралупа. Вона багата на кальцій, тому точно не завадить пернатим у період холодів.Заборонені продуктиЛюди часто помилково думають, що птахи можуть їсти всі крупи. Проте це не так. Їм не можна гречку та рис, які птахи не можуть перетравити. Пшоно варто давати маленькими порціями. Людські харчові відходи також не підходять для годування диких птахів.Найголовніше – це жуйки, які категорично заборонено давати птахам. Тут може бути відразу дві небезпеки. Дзьоб птаха може застрягнути у жуйці, і тварина помре, тому що не зможе себе прогодувати.Друга небезпека полягає в тому, що в разі ковтання жуйка не перетравиться в шлунку пернатого. Вона блокує його травний тракт і тварина помирає. Раніше ми розповідали про те, що до України прилетіли понад 30 000 незвичайних птахів.Читайте також, як допомогти безпритульним тваринам у холодний період року.