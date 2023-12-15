Бійці Головного управління розвідки отримали 10 тепловізійних прицілів литовського виробника Brolis. Ці приціли можна встановлювати на кулемети та великокаліберні снайперські гвинтівки, вони стоять на озброєнні в країнах НАТО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення “Метінвесту”.Коштувала партія прицілів 3,5 млн грн, її компанія передала в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".Ці приціли користуються повагою бійців через свою надійність, чутливість та високу якість: дальність їх застосування складає 2.7 км для виявлення, 1.4 км – для розпізнавання, і 1 км – для ідентифікації. Крім того, вони легко витримують холод, воду та спеку."10 тепловізійних прицілів на крупнокаліберну зброю загальною вартістю 3.5 млн грн ми передаємо підрозділам ГУР – ці хлопці виконують бойові завдання у гарячих частинах нашої країни", - пояснив керівник проектного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз.У компанії Brolis щиро захоплюються українськими воїнами і зізнаються, що працювати з Україною - велика честь.Нагадаємо, "Сталевий фронт" – ініціатива, яка охоплює усю допомогу активів бізнесмена захисникам України. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям понад 6,7 млрд грнТермінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.