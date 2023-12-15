Правоохоронці порушать справу за фактом підриву гранат у сільраді на Закарпатті. Розслідуватимуть подію як терористичний акт.Про це РБК-Україна повідомили власні джерела та прес-службу Нацполіції.Як розповіли джерела видання у правоохоронних органах подію розслідуватимуть як терористичний акт. Чим займеться СБУ.Підтвердження від правоохоронцівЗгодом в Нацполіції повідомили, що слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ.Новина доповнюється…