Підхід до підвищення тарифів державних монополій має бути максимально збалансованим, та включати дискусію з представниками бізнесу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з євроінтеграції Федерації роботодавців України Михайла Бно-Айріяна."Наша позиція – підхід має бути максимально зважений. Монополія на те й монополія, що її мають регулювати. Відповідно, тарифікація має регулюватися. Це двосторонній рух: ти не можеш поставити мінімальний тариф, щоб державна компанія перестала мати обігові кошти. Але має бути баланс", – підкреслив експерт.Він зауважив, що Федерація роботодавців постійно працює над тим, щоб забезпечувати діалог між владою та представниками бізнесу, адже без обговорення не може бути руху вперед."Ми збираємо учасників і пробуємо їх посадити за стіл переговорів – щоб вони домовилися щодо якогось оптимального рівня підняття, який би влаштував всіх. Це складний процес. Але він такий же самий, як і в Європі. Без цього нічого не буде. Це ключова історія", – підкреслив Бно-Айріян.Як відомо, НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-год. Також підвищили тариф на диспетчерське управління до 104,57 грн/МВт-год.Рішення було ухвалене попри критику українських бізнес-асоціацій та економістів, які виступали проти – адже це рішення за попередніми оцінками, коштуватиме бізнесу понад 13 мільярдів гривень, які могли б бути направлені до бюджету у вигляді податків або виплачених зарплат.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.