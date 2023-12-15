Погода в Україні 15 грудня буде місцями з мокрим снігом та дощем. При цьому у деяких регіонах вдень до +7 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні у південних та південно-східних областях, у Карпатах та на Прикарпатті невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.На решті території України без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.Температура повітря вдень та вночі у більшості областей від -3 до +2 градусів. На півдні Україні прогнозується +2 +7 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть у Києві близько нуля градусів, а вночі від -1 до -3. Негода в УкраїніНагадаємо, вчора низку областей України накрив мокрий сніг, місцями пройшов дощ. Синоптики попереджали про налипання снігу та ожеледицю на дорогах. У ДТЕК повідомили, що у Київській області енергетики також перейшли на посилений режим роботи. В Одеській області також перевели енергетиків у режим підвищеної готовності через негоду.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.