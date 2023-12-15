15 грудня за новим церковним календарем віруючі вшановують пам’ять святого Стефана.Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняУ народному календарі це свято називається Стефаном день. За старих часів у цей час було дуже холодно, тому казали: "Студено на Стефана так, що птахи на льоту замерзають".У святого Стефана просять міцного здоров’я та зцілення від недуг, а також моляться про зміцнення віри.Цього дня прийнято давати милостиню, можна віддати нужденним теплий одяг, також добре зробити годівниці для птахів та підгодовувати їх упродовж зими – це привабить удачу у новому році.Головні прикмети цього дня Яка погода в цей день таким буде березень; вдень мороз, а ввечері почало тепліти – чекайте холоду; дме північний вітер – будуть сильні морози; на деревах видно іній – наступний рік буде врожайним; кіт лізе на піч – до холоду; синиці розкричалися з самого ранку – будуть морози;Що не можна робити у цей деньЦілий день варто бути веселим, не сумувати, тоді отримаєте міцне здоров’я.Стримуйте емоції, особливо негативні, і навіть не намагайтеся скаржитися на холод. Триває Різдвяний піст, тому потрібно відмовитись від їжі тваринного походження, молочної продукції, яєць.У кого сьогодні день ангела: Павло, Степан, Теофілія, Тіт, Цезар.Молитва святому СтефануПохиливши коліна душі й серця нашого, ти молимо: здійми твої руки до Господа і спонукай усьому роду людському Представницю і Ходатайку до Сина Своєго, Пресвяту Матір Діву, і про нас (імена), що пригноблюють гріхом і лінощами, моли Благого. Да подасть нам благодать на вчасну допомогу. Читайте також, чи будуть у грудні українці додаткові вихідні.До речі, з’явився церковний календар на 2024 рік.