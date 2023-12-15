В Україні іноді пацієнтів можуть переконувати, ніби є певний ліміт на кількість візитів до сімейного лікаря, педіатра чи терапевта, і тому не можна звертатися “занадто часто” або “кілька разів на місяць”, або “кілька разів щомісяця”. Це не так.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Національну службу здоров’я.Скільки можна відвідувати сімейного лікаряЛіміту на кількість звернень до сімейного лікаря не існує. Кількість візитів зумовлена станом здоров’я пацієнта, необхідністю отримати медпослуги на кшталт щеплення, оглядів чи консультації, необхідністю отримати рецепт на ліки тощо.Інший міф полягає у тому, якщо пацієнт не відвідував сімейного лікаря протягом року, то дія декларації буде припинена. Ця інформація також не відповідає дійсності. Декларація з сімейним лікарем, який працює у певному медичному закладі, діє безстроково, і не залежить від кількості звернень пацієнта. Тобто декларація залишиться в силі, поки пацієнт самостійно не змінить лікаря, або якщо лікар звільняється (але про це має попередити пацієнта медзаклад).Де можна знайти сімейного лікаряЗнайти фахівця можна онлайн. На сайті НСЗУ є дашборд "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги". Там можна побачити перелік медичних закладів, які укладають декларації з пацієнтами. А також список лікарів і кількість укладених декларацій.Як користуватися дашбордом: щоб знайти медзаклад, у полі фільтрів оберіть область, населений пункт і форму власності закладу. В результаті побачите адреси й телефони закладів у полі фільтрів оберіть спеціалізацію лікаря (сімейний, педіатр, терапевт) або впишіть прізвище та ім’я фахівця, якого шукаєте. Відобразяться лікарі, кількість укладених декларацій та їх ліміт якщо лікар не набрав ліміт, то не має права відмовити в укладенні декларації. Якщо ліміт досягнутий, то він самостійно вирішує, чи брати більше пацієнтівРаніше ми повідомляли, як підготуватися до аналізів на рівень гормонів, щоб результати були достовірними.Також читайте, чи необхідно обмежувати життя дитини після вакцинації.