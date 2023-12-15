Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили всі дрони-камікадзе типу “Шахед”, якими росіяни намагалися атакувати Україну сьогодні вночі, 15 грудня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ та Telegram Повітряних сил ЗСУ.Повідомляється, що всього ворог випустив у напрямку різних регіонів України одну ракету типу С-300 та 14 ударних безпілотників."Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету С-300 і 14 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.У Повітряних силах ЗСУ додали, що дрони були випущені з району Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ.Усі ворожі безпілотники були збиті мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей. Нічна атака росіян вночі 15 грудняУчора пізно ввечері, 14 листопада, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск кількох груп “Шахедів” у напрямку центральних та західних регіонів, більша частина летена за напрямом Хельницької області. Незабаром у тому ж регіоні повідомлялося про роботу українських сил ППО.Також уночі про ракетну загрозу попереджали мешканців Харкова. У місті також було чути гучний вибух.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.