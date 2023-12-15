Українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан має проблеми зі здоров’ям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне. Спорт.

За словами фехтувальниці, останнім часом вона змушена виступати із травмою. 33-річна чемпіонка фехтує з пошкодженням правої ноги близько року."Під час особистих змагань в Алжирі я травмувалася ще більше – до цього була проблема зі стегном. Уже рік у мене ця проблема існує. Інколи я не можу нормально фехтувати: втомлююся від болю і останні кілька змагань минулого сезону я фехтувала просто на знеболювальних", – говорить Ольга.Вона додає, що “цю проблему можна вирішити лише за тривалий час відпочинку", а так як його не було, то й проблема поверталася.“Саме в Алжирі, коли фехтувала у півфіналі, я трохи послизнулася і надірвала ще більше. Але закінчила змагання, профехтувала командний турнір – все це було не без болю, з останніх сил", – підсумувала Харлан.

Нагадаємо, на початку грудня травма не завадила Харлан зійти на другу сходинку п’єдесталу пошани Гран-прі в Орлеані.Перед цим українка також виборола “срібло” на першому етапі Кубку світу з фехтування.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.