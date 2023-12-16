На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району. Внаслідок вибуху постраждали 26 людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.Повідомлення про інцидент надійшло об 11:37."За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна особа, сам підривник, ще 11 людей поранено", – пише пресслужба.

Фото: На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради, багато постраждалих (npu.gov.ua)На місці подій наразі працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.Десятки постраждалих, підривника реанімують Внаслідок вибуху постраждали 26 людей. 6 з постраждалих у важкому стані. "Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати", – додали в поліції. В Поліції показали момент вибуху Відео з місця вибуху можна переглянути за посиланням. Подію кваліфіковано як теракт "Подія кваліфікована за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України", – пише пресслужба Національної поліції. Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у приватному секторі Подільського району Києва внаслідок вибуху гранати загинула людина. Було розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з додатковою позначкою “нещасний випадок”.Зокрема в кінці листопада внаслідок детонації гранати у Дніпровському районі Києва загинув військовослужбовець та жінка, які перебувала в оселі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.