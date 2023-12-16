Російські війська вшосте за місяць атакували Київ з повітря.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал київської міської військової адміністрації (КМВА).Начальник КМВА Сергій Попко порівняв тактику ворога зразка травня 2023 року."Судячи з застосованого озброєння, ворог ніби повернувся до тактики зразка травня 2023 року. Тоді рашисти постійно змінювали, комбінували, чергували види та типи засобів повітряної поразки. Такий же сценарій кияни відчули у першій половині грудня", – написав Попко.Російські війська під час атаки використовували ударні безпілотники, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, "Іскандери", "Кинджали". Усі вони летіли до Києва по черзі, змінюючи одне одного.Вночі 16 грудня російські війська пустили на столицю "Шахеди". Сили ППО все збили."БпЛА атакували групами, хвилями та за різними напрямками. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ворожі цілі були знищені", – сказав Попко.За словами начальника КМВА, росіяни посилили повітряні удари по столиці України."Внаслідок роботи ППО та падіння уламків у місті ніхто не постраждав.Ворог посилив повітряні удари по головному місту країни. Тому прошу всіх киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і завжди дотримуватись правил безпеки! Бережіть себе та близьких!", – додав Попко.Нічна атака Києва16 грудня під час повітряної тривоги мешканці деяких районів Києва чули вибухи. Повітряні сили повідомляли про наближення ударних безпілотників до столиці. Тривога тривала майже 5 годин.Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.