У віці 86 років з життя пішов емір Кувейту шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera."З великим сумом і скорботою ми – кувейтський народ, арабські та ісламські нації та дружні народи світу – оплакуємо покійного його високість еміра шейха Навафа Аль Ахмада Аль Джабера Аль Сабаха, який відійшов до свого господа, сьогодні", – заявив міністр Мухаммед Абдулла Аль Сабах.В листопаді еміра госпіталізували через невідкладну проблему зі здоровʼям. Наразі причини його смерті не розкриваються. Що відомо про Навафа аль-Ахмеда Наваф аль-Ахмед склав присягу у вересні 2020 року. Уряд призначив його новим еміром після смерті зведеного брата шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха у США у віці 91 року.До того як стати еміром, Наваф аль-Ахмед обіймав різні посади на держслужбі. Зокрема був міністром оборони, внутрішніх справ й заступником прем’єра. У 2006 році отримав титул спадкоємного принца Кувейту.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно з життя пішов ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер. На момент смерті політику було 100 років. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.