Погода в Україні сьогодні, 16 грудня, буде морозною у деяких областях. Проте у більшість регіонів без істотних опадів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні майже по всій Україні без опадів. Лише у північних областях вдень можливий невеликий мокрий сніг.На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно західний зі швидкістю 5-10 м/с.Температура повітря вдень в Україні від -3 до +2 градусів, а в Криму до +5. Вночі буде -2 -7 градусів, а в Сумській області до -12.У Карпатах вдень очікується до -6, а вночі до -8 -13 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають, що вдень очікується невеликий мокрий сніг.На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть у Києві близько нуля градусів, а вночі від -3 до -5. Негода в УкраїніНагадаємо, останніми днями низку областей України накрив мокрий сніг, місцями спостерігався дощ. Синоптики попереджали про налипання снігу та ожеледицю на дорогах. У ДТЕК повідомили, що у Київській області енергетики перейшли на посилений режим роботи. В Одеській області також перевели енергетиків у режим підвищеної готовності через негоду.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.