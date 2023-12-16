Війська РФ запустили по території України сьогодні вночі 31 дрон-камікадзе типу “Шахед”. Українські сили ППО збили 30 ворожих цілей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ."Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дронів", – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.Нічна атака 16 грудняРосійські війська вчора пізно ввечері, 15 грудня, запустили по території України кілька груп ударних безпілотників із північного та південного напрямків.Вибухи було чути у Києві та області. У КМВА та Київській ОВА повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони як у самій столиці, так і у регіоні.Також у Повітряних силах ЗСУ попереджали про запуск балістичної мети Києвом, але після перевірки вона виявилася фальшцеллю.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.