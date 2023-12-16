Сполучені Штати та Південна Корея працюють над спільною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.Вашингтон і Сеул вирішили до наступного року завершити всеосяжне керівництво про те, як разом стримувати та реагувати на ядерну загрозу з боку КНДР.Очікується, що керівництво включатиме методи обміну конфіденційною інформацією щодо ядерної зброї Північної Кореї, процес консультацій у разі ядерної кризи та канали зв’язку в реальному часі між двома країнами. У новій концепції також буде враховано програми спільних навчань.Варто зазначити, що у грудні КНДР має намір провести випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка, на думку аналітиків Пентагону, є ядерною загрозою незалежно від її дальності, оскільки вона може нести ядерну боєголовку.КНДР запустила міжконтинентальну ракету із супутникомНаприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій впала в Жовте море.Пізніше 16 червня Південна Корея підняла із дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що супутник взагалі не мав користі як розвідувальний.А вже 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Дані розвідувального агентства Південної Кореї свідчать, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску.Згодом Пхеньян заявив, що втручання у роботу його супутників означатиме проголошення війни.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.