Масштабна пожежа спалахнула в окупованому Донецьку 16 грудня. У мережі пишуть про можливий “приліт” по базі росіян.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.Пожежа спалахнула у Будьонівському районі Донецька. Жителі публікують у мережі чорний дим, який видно з різних точок міста. Деякі українські Telegram-канали пишуть, що у Донецьку нібито "приліт" по базі російських загарбників. Проте підтвердження цьому немає.Своєю чергою пропагандистські пабліки не коментують причини пожежі. Деякі пишуть, що це нібито побутова пожежа. Додамо, що Донецьк захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових."Приліт" у ДонецькуНагадаємо, вчора ввечері у мережі з’явилася інформація про сильну пожежу у тимчасово окупованому Донецьку. Пізніше з’ясувалося, що "прильоти" зафіксували в Будьонівському районі міста. Внаслідок цього спалахнула нафтобаза.Російські ЗМІ фактично підтвердили інформацію. Вони опублікували кадри з місця події. На опублікованих фото помітно, що пожежа була досить потужною. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.