Партизани у Маріуполі підірвали авто російського окупанта. Росіянин є офіцером кавказьких підрозділів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольський спротив.Інцидент стався у Приморському районі на вулиці Нестерова. Підрив був спланований разом з іншим вибухом у Маріуполі, аби відвернути увагу росіян та ФСБ.У момент підриву в автомобілі був російський офіцер. Партизани повідомляють, що зараз він знаходиться у лікарні у Маріуполі."Окремо переказуємо окремий привіт всім власникам авто з "Z" на автівці. Наступна машина може бути ваша", – додали партизани.

Фото: партизани підірвали авто окупанта у Маріуполі (t.me/mrplSprotyv)Ситуація у МаріуполіРосійські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з’єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.Це дозволить загарбникам у майбутньому не використовувати Кримський міст, а переправляти засоби та сили на фронт морем та залізницею.В ніч на 15 грудня у Маріуполі пролунали вибухи. За попередніми даними, у місті був "приліт" у районі бетонного заводу. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.