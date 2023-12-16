Топ-менеджер платіжної компанії Wirecard Ян Марсалек виявився, на думку західних спецслужб, агентом російської розвідки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.2020 року німецька платіжна компанія Wirecard оголосила про банкрутство. З’ясувалося, що з її рахунків зникло 1,9 мільярда євро. Тоді ж зник і Марсалек. Він приватним літаком відлетів з Австрії до Білорусі, а потім до Росії, де зараз живе під іншим ім’ям і під захистом ФСБ.Марсалек використав компанію для незаконної допомоги Головному управлінню Генштабу РФ і Службі зовнішньої розвідки Росії переводити гроші для фінансування секретних операцій по всьому світу. Марсалека звинувачують також у допомозі ПВК "Вагнер".Банкрутство Wirecard стало одним із найгучніших економічних скандалів в історії Німеччини за останні 80 років. Тодішній канцлер Німеччини Ангела Меркель та її тодішній заступник та голова Мінфіну – Олаф Шольц проходили як свідки в рамках парламентського розслідування цієї справи та давали свідчення.Глава Wirecard перебуває у в’язниці у Німеччині, але Марсалеку вдалося втекти з країни. Пізніше з’ясувалося, що йому допомогли спецслужби. Німецька юстиція вимагає видачі Марсалека, а Росія відмовляє.Діяльність МарсалекаРаніше ми писали, що Марсалека підозрюють у шпигунстві за Британією . Він допомагав спецслужбам Росії.Також ми повідомляли, що за інформацією німецького джерела, Марсалек міг співпрацювати з екс-главаром ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.