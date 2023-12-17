Психологічне насильство – це дуже важка тема, оскільки воно часто може бути непомітним, проте руйнуючим людину зсередини.Про те, які види психологічного насильства існують, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис психотерапевта Юлії Падун в Instagram.Що таке психологічне насильство Деякі види психологічного насильства більш серйозні та руйнівні, ніж інші. Але вони не завжди можуть бути явними. Психологічне насильство часто є прихованим і саме воно руйнує людину непомітно та поступово. Психологічне насильство може змусити вас повірити в те, що ви “недостатньо” хороші, не гідні доброго та співчутливого відношення, підтримки та безумовного прийняття. Також воно є одним з основних факторів, які сприяють розвитку проблем у сфері ментального здоров’я. Психологічне насильство змушує вас сумніватися у власній цінності у своєму сприйнятті реальності, знижує вашу впевненість у собі, може призвести до соціальної ізоляції. Так само воно не дає вам рухатися вперед, оскільки ви не можете повірити в себе. 30 видів психологічного насильства приниження придушення обзивання образа переконань людини/зовнішності людини мінлива/непередбачувана поведінка, спрямована на вас знецінення ваших досягнень насмішки газлайтинг публічний осуд/приниження ізоляція вас від близьких використання прізвиська у спілкуванні з вами перешкода вашому зростанню відмова від будь-якої відповідальності за свою поведінку спроба налаштувати інших проти вас зверхнє відношення відмова у прихильності тролінг спотворення суті розмови загрози маніпуляції читання нотацій неповага вимушені припущення та інтерпретації використання вимушена відмова від своїх потреб необґрунтоване звинувачення почуття провини ізоляція від соціальних зв’язків відмова від емоцій розмиття ваших особистих кордонів. Раніше ми розповідали про те, яка найголовніша чоловіча помилка у житті.Також читайте наш матеріал про 7 непомітних факторів, які поступово забирають нашу енергію.