Австрійський Raiffeisen Bank тимчасово виключили зі списку спонсорів війни. Наразі проводяться консультації з Європейською комісією.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.Відповідне рішення ухвалили на період проведення двосторонніх консультації із представниками Єврокомісії. НАЗК не розкриває деталі.

скриншот sanctions.nazk.gov.uaРаніше Reuters із посиланням на дипломатичні джерела в ЄС писало, що вилучення банку зі списку міжнародних спонсорів війни зумовлено погрозою Австрії блокувати 12-й пакет санкції Європейського союзу проти Росії.Пізніше Reuters повідомив, що Австрія розблокувала новий пакет санкцій, а Україна виключила банк з "чорного списку".Raiffeisen Bank International в РосіїБанк не продав свій бізнес після вторгнення РФ в Україну і продовжив працювати на російському ринку. У лютому Управління з контролю за іноземними активами США почало розслідування операцій RBI в Росії, частково окупованих територіях Україні та Сирії.Raiffeisen Bank International більше половини свого прибутку минулого року отримав на території Росії, де він заробив 2 млрд євро.Раніше генеральний директор банку Йоган Штробль заявив, що розглядає кінець грудня як можливий крайній термін для продажу російських активів. Але Raiffeisen продовжує працювати.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.