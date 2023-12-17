Російська Федерація атакувала Україну безпілотниками “шахед” і ракетами “Іскандер-К” та Х-59 сьогодні вночі, 17 грудня. Сили ППО знищили понад 20 ворожих цілей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.Російські окупаційні війська випустили по Україні з районів тимчасово окупованого Криму та Херсонської області крилату ракету "Іскандер-К" і керовану авіаційну Х-59. Також росіяни запустили 20 ударних безпілотників типу Shahed з районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим)."В результаті бойової роботи збито 20 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета "Іскандер-К" не досягла своєї цілі", – йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.Зазначається, що повітряні цілі було знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.Атака по Україні вночі 17 грудняУ низці областей України сьогодні вночі, 17 грудня оглошували повітряну тривогу. Військові попереджели про проліт безпілотників та ракетну загрозу.Зокрема, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про проліт керованої авіаційної ракети у напрямку Кропивницького. У місті лунали звуки вибухів. Також вибухи чули в Одесі. Військові повідомляли про проліт ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.