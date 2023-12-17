Погода в Україні 17 грудня буде сніжною, але не скрізь. На заході України очікуються шквальні вітри.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні у західних, північних, центральних областях, а також на Харківщині пройде мокрий сніг. Місцями можливий дощ. На решті території країни без істотних опадів.Вітер південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході місцями пориви вітру до 15- 20 м/с. На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.Стовпчики термометрів вдень покажуть від 0 до +5 градусів, на схожі у Сумській області та у Карпатах від 0 до -5.Вночі температура опуститься до -4 максимум, а на сході та в Карпатах до -9. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно, можливий невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с.Температура повітря вдень у Києві +2 +4 градуси, а вночі в районі нуля. Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у грудні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.