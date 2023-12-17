Російські загарбники обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок дій терористів загинув пенсіонер.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрачка у Telegram."Внаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ загинув чоловік", – йдеться у повідомленні.Тіло загиблого виявили зранку у неділю, 17 грудня. Особу жертви вже встановили. Загиблому нещодавно виповнився 81 рік.Нещодавні атаки Минулої ночі, 16 грудня, російські окупанти обстріляли Херсон та область. Росіяни застосували артилерію, а також дрони іранської розробки. У Херсоні було влучання поблизу інфраструктурного об’єкта, пошкоджені приміщення. Поранення отримали двоє чоловіків.У Степанівці під Херсоном впали уламки збитого "шахеду", пошкоджена лікарня. Момент удару по медзакладу потрапив на відео.Також цієї ночі у Херсоні та області збивали ворожі дрони-камікадзе. У місті зафіксували падіння уламків "шахеда".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.