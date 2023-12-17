Сила, здоров’я та краса вашого волосся залежить не лише від способу життя чи якості доглядової косметики. Важливу роль грає ще й чистота улюбленого гребінця.Про те, як правильно доглядати за своїм гребінцем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган “Кишеньковий стиліст”.Як правильно доглядати за гребінцем Кожна дівчина бажає мати здорове та красиве волосся, яке буде сяяти та тішити свою власницю, але для цього варто знати, що ваш гребінець також має бути у гарному стані. Та доволі часто ми не звертаємо на це уваги та запускаємо стан свого гребінця. Та насправді його потрібно також чистити й робити це правильно, аби не пошкоджувати свої локони, не травмувати їх і допомагати їм рости гарними та красивими. Проте є кілька правил, які допоможуть вам зберегти улюблений гребінець в гарному стані та дозволить допомогти вашому волоссю бути більш здоровим та привабливим.

Як правильно догладяти за гребінцем (фото: Freepik)Що треба робити, щоб зберегти гребінець у гарному стані приберіть з гребінця залишки волосся, які застрягли між зубцями покладіть гребінець в теплу воду з м’яким миючим засобом, наприклад з шампунем промийте його під водою та нанесіть миючий засіб на зубці гребінця використовуйте м’яку або зубну щітку, щоб ретельно очистити кожен зубець та поверхню ще раз ретельно промийте його під проточною водою, повністю позбувшись миючого засобу просушіть гребінець рушником та залиште його задля повного висушування він повинен бути абсолютно сухим, перш ніж ви використаєте його знову.Отже, слідуючи цим простим правилам, ви матимете змогу правильно доглядати за своїм гребінцем та зберігати стан свого волосся гарним. А це доволі важливо, тому звертайте якомога більше уваги на такі дрібні деталі, як чистота гребінця, матеріал з якого він вироблений та його фунціональність.Раніше ми розповідали про три головні помилки, які ми робимо при догляді за волоссям.Також читайте наш матервал про 5 правил які допоможуть відпустити довге волосся.