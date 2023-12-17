У випадку дрібних ДТП можна оформити автопригоду без виклику патрульних. Для цього необхідно скласти європротокол.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області.Європротокол можна заповнити: в паперовому вигляді на спеціальному бланку; в електронній формі з використанням системи "Електронний Європротокол". Коли можна використати європротокол: у ДТП відсутні травмовані (загиблі) люди; обидва водії мають чинний поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності; наявна згода водіїв транспортних засобів, які стали учасниками аварії, щодо обставин ДТП; у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, згідно з останніми даними в Україні функціонує наразі 215 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Агентство розповідало про те, як вони працюють.Тим часом юристи дали поради українцям, які потрапили у ДТП за кордоном.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.