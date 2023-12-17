Спецпризначенці ЦСО “А” Служби безпеки України продовжують знищувати ворога на фронті й ділитись кадрами з “полювання” на росіян.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України."І як би швидко вона (російська піхота, – ред.) не тікала, доставка квитків на "кобзонівський концерт" відбувається чітко за графіком! А наші воїни з Центру спецоперацій "А" дбають, щоб туди потрапив кожен окупант", – пише пресслужба СБУ. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 15 грудня, українські воїни ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 344 820 військових.У тому ж числі на Таврійському напрямку було ліквідовано 413 російських терористів. Також наші воїни знищили 2 одиниці техніки ворога: 1 танк; 1 СПГ (АГС).Ще 17 одиниць техніки ворога пошкоджено, зокрема 8 танків та 7 ББМ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.