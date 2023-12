Лідер “Голден Стейт Ворріорз” Стеф Каррі оновив унікальне досягнення за влучними кидками з-за “дуги” під егідою Національної баскетбольної асоціації у протистоянні з “Бруклін Нетс”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter НБА. 35-річний плеймейкер каліфорнійців першим в історії НБА підкорив рубіж 3500 влучних триочкових кидків. У поєдинку проти "Нетс" досвідчений баскетболіст 8 разів кидав із дистанції. Шість з цих кидків виявилися влучними.Тепер в активі Каррі 3505 точних триочкових за роки виступів у найсильнішій лізі планети. Загалом американець набрав у звітному поєдинку 37 очок, зробив 3 підбирання і віддав 1 асист. На паркеті він провів 35 хвилин ігрового часу.Зусиллями Каррі та інших "Голден Стейт" здобув домашню перемогу (124:120). Команда плеймейкера намагається потрапити в зону плей-офф Західної конференції. Наразі "Ворріорз" – перші непрохідні (11-те місце, 11 перемог, 14 поразок).

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for becoming the first player in NBA history to reach 3,500 career threes! pic.twitter.com/AMdzyGNmyi— NBA (@NBA) December 17, 2023 Хто такий Стеф КарріУродженець Огайо, син колишнього атакувального оборонця низки команд НБА Делла Каррі. На студентському рівні захищав кольори "Девідсон Вайлдкетс".На драфті асоціації-2009 обраний "Ворріорз" під сьомим номером. У лавах "Голден Стейта" проводить 14-й сезон поспіль. Із командою здобув 4 чемпіонські персні, став MVP фіналу НБА-2022 та двічі MVP асоціації (2015, 2016). Дев'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок.У складі збірної США Каррі двічі став чемпіоном світу (2010, 2014). На праймеріз Демократичної партії у 2020 році разом із дружиною підтримав кандидатуру майбутнього президента Джо Байдена, а згодом вітав схвалення For the People Act – закону про розширення електоральних прав.