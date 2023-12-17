Колишній учасник популярного російського реаліті-шоу “Дом-2” Олександр Задойнов вирушив на війну проти України.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.Зірка "Дому-2" пішов на війну вбивати українцівПутініст заявив, що відправився у зону бойових дій "для захисту суверенітету Росії"."Зараз настав мій час – їхати і продовжувати справу наших дідів та прадідів. Нам не можна забути історію, інакше щоразу будь-яка "нечисть" буде замахуватися на наш суверенітет, намагатися переписати історію", - процитували окупанта росЗМІ.

Олександр Задойнов (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)До слова, дружина терориста вибір його не схвалила.Ба більше, вона розкрила його істинні мотиви. І вони зовсім не благодійні."Він поїхав виключно не заробити гроші для сім’ї, а заробити гроші для себе, щоб закрити свої потреби, свої борги", – поділилася дружина Задойного, яку він залишив з маленькою дитиною на руках.

Олександр Задойнов з дружиною і донькою (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)До слова, чоловік підписав контракт у Ханти-Мансійському автономному окрузі, хоча сам живе на декілька міст - у Москві та Сочі.Зазначимо, що родом окупант із Ярославля. 20 років тому він проходив строкову службу в реактивному дивізіоні.

Олександр Задойнов (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)Потім брав участь у скандальному телепроекті "Дом-2".Олександр одружений і виховує трьох доньок від різних шлюбів.Нещодавно Богдан Бенюк назвав ім’я колеги, який пішов захищати Україну на фронті.Також Хливнюк пригадав, як Ургант просив його співати російською мовою.