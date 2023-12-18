Шанувальники сутичок на льоду можуть бути задоволені черговим ігровим дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. Помітні поєдинки на кулаках відбулися у Чикаго та Ньюарку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків. У штаті Іллінойс центрфорвард "Блекгокс" Ріс Джонсон вирішив з’ясувати взаємини з оборонцем "Ванкувера" Нікітою Задоровим. Господарю льоду не сподобалася поведінка росіянина в попередньому епізоді, коли він грубо зіграв проти Антоні Бовільє.Скинули краги дуелянти в центрі майданчика. Задоров двічі поцілив правим боковим, тож опонент опинився на льоду. Перемогу оборонця "Кенакс" суддівська бригада оцінили високим балом. Російський хокеїст отримав 5 хвилин штрафу за бійку та 2+10 за підбурювання. Запеклішою була сутичка в лігві "Нью-Джерсі". З оборонцем "Девілз" Кевіном Балом у першому періоді зчепився нападник "Анахайма" Росс Джонстон. Спусковим гачком бійки стали кілька епізодів, зокрема брудний випад першого проти Макса Джонса.Джонстон відшукав кривдника біля борту. Після нетривалих "танців" вінгер гостей прицільно влучив у підборіддя Бала знизу. Далі ще кілька разів "настукав" у голову, тож суперник опинився на льоду. Обидва отримали традиційні 5-хвилинні штрафи.До слова, канадський форвард “Анахайма” Хенрік став першим героєм дня з хет-триком проти “Нью-Джерсі”.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.