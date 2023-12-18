18 грудня за новим календарем вшановують пам’ять Модеста Єрусалимського.Про те, що можна і не можна робити у понеділок, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняСвятого Модеста у минулому вважали покровителем худоби. Тому віряни молилися, аби він дав тваринам здоров’я. Окрім цього, у Модеста просили щастя в дім та усіляких благ.За народними традиціями 18 грудня люди мають провести час з родиною, сходити у гості. Окрім цього, раніше у цей день ворожили. Для цього люди лягали туди, де молотили хліб, та слухали. Чуєш стукіт – поруч смерть, чуєш дзвін – чекай на щастя.Прикмети дня Вдарили морози – снігу не буде сніг пішов та налипає – чекайте на потепління розбився посуд – бути біді не дати їжу голодному – забрати у себе щастя ворона кричить й змінює голос – чекайте на різку зміну погоди.Що заборонено робити 18 грудня Брати борги та не віддавати те, що вам не належить залишати ніж на столі – сховайте його, або злі сили "поріжуть" долю шити та лагодити речі сваритися та вживати алкоголь.День ангела сьогодні відзначають: Марк, Михайло, Модест, Севастіан, Семен, Флор (Фрол), Зоя.Головна молитва дняАби в дім прийшло щастя, попросіть про це у Модеста.Преподобно проживши, Богомудрий Модесте і святительським одягом прикрашений, блаженніший пастирю Єрусалима, ти в радості нині перед Христом перебуваєш і всі кінці світу чудесами просвіщаєш. Тому будь помічником всім, хто до тебе взиває, і молися, отче, за всіх нас. Нагадаємо, раніше з’явився церковний календар на 2024 рік.Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що деяким українцям до Різдва роздадуть продуктові набори.