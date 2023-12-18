Ціни на автомобільний газ в Україні суттєво знизилися після різкого подорожчання в жовтні-листопаді. Вартість буде знижуватися і надалі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора “Консалтингової групи А-95” Сергія Куюна у Facebook.За його словами, на АЗС вже з’явилася ціна 30,45 гривень, хоча ще вчора було 31,45 грн/л. "Думаю, завтра просяде нижче 30 грн/л. За тиждень, не виключаю, побачимо 27. А по мірі того, як будуть відкривати польський кордон – ще нижче", – написав він.Куюн зазначив, що ще два тижні тому дехто торгував по 39,99 грн/л.Він нагадав, що проблема почала формуватись ще у жовтні через зростання черг на кордоні внаслідок активізації агроекспорту. Якщо раніше газовоз робив чотири ходки на місяць, то у жовтні ледве встигав одну. "Страйк польських перевізників з 6 листопада обнулив й цю невдячну роботу й заблоковував 30% нашого імпорту LPG, що їхали саме в автоцистернах саме через польську ділянку. Дефіцит запустив ціни в небо", – повідомив Куюн.За його даними, ринок збільшив постачання залізницею; поїхав в об’їзд через Словаччину й нижче; збільшив постачання з Півдня. "Це був черговий іспит для паливного ринку й він склав його гідно", – додав він."Результат на табло. За останній тиждень оптові ціни втратили 30%, наразі становлять трохи більше 22 грн/л", – розповів Куюн.Ціни на бензин, дизель та автогазРоздрібні ціни на бензин, дизельне паливо в Україні знизилися за листопад. Автогаз подорожчав на третину.За даними Консалтингової групи А-95, середні роздрібні ціни 30 листопада на бензин А-95 становлять 54,36 гривень за літр (-1,20 гривень за місяць), на дизельне паливо 54,30 гривень за літр (-1, 39 гривень) на автогаз 36,66 гривень за літр (+8,60 гривень).Станом на 15 грудня автогаз у середньому коштував 32,79 гривень за літр.Основним фактором, який впливатиме на ціну палива в Україні цієї осені , будуть світові ціни на нафту.