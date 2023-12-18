В розпал опалювального сезону енергетики “ДТЕК Енерго” закінчили черговий капітальний ремонт та ввели в енергосистему енергоблок однієї з ТЕС компанії, що минулої зими серйозно постраждав внаслідок масованих атак ворога.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.Як зазначається, додана до мережі потужність вже в роботі та несе навантаження, яке найближчого часу планується збільшити до 150 МВт.В компанії уточнили, що на сьогодні в рамках щорічної планової ремонтної кампанії ДТЕК реалізував 24 ремонти енергоблоків на ТЕС."Оновлені потужності дозволяють посилити роботу теплової генерації під час проходження опалювального сезону. Енергетики продовжують робити все можливе, щоб в умовах енергетичного терору ворога підтримувати надійну роботу енергосистеми, а відтак - світло і тепло в оселях українців", – запевнили в компанії.Напередодні повідомлялось, що для підтримки надійної роботи українських ТЕС у січні-листопаді поточного року ДТЕК ввів в роботу 23 нові вугільні лави.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.