Погода в Україні 18 грудня буде, як навесні. Місцями очікується дощ та шквальний вітер, але плюсова температура.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні по Україні хмарно. Очікуються невеликі дощі у північних, центральних та південних областях, а на сході з мокрим снігом. На решті території без суттєвих опадів.На дорогах країни, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. На заході та півночі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.Температура протягом доби у більшості областей від 0 до +5. Вдень на півдні +3 +8 градусів, а вночі на сході від +2 до -3 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, а області можливі шквальні пориви.Стовпчики термометрів вдень та вночі у Києві покажуть +2 +4 градуси. Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у грудні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.