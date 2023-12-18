Державна політика у сфері тарифів держмонополій має бути максимально збалансованою, і передбачати широке обговорення зі стейкхолдерами, щоб забезпечити рівні умови для розвитку всім учасникам ринку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Міжнародної асоціації малих громад Олексія Буряченка."Це питання реалізації збалансованої та ефективної державної політики. Зрозуміло, що йдуть інфляційні процеси, що ворог знищує інфраструктуру. Але з іншої сторони, будь-яке додаткове фіскальне навантаження б’є по рентабельності надавачів послуг, платників податків. Тому потрібно шукати спільне збалансоване рішення – щоб будь-яка політика не саботувалася потім, а свідомо і відповідально виконувалася всіма учасниками ринку", – наголосив експерт.Він акцентував, для того, щоб надавачі послуг і держава виконували свої зобов’язання, тарифи мають бути максимально збалансованими, а отже – ефективними.І якщо, до прикладу, стейкхолдери говорять, що державним монополіям необхідна реструктуризація боргових зобов’язань, то держава має враховувати ці думки при напрацюванні і реалізації відповідних державних політик, щоб знаходити максимально взаємовигідне, збалансоване рішення."Перед тим, як приймати остаточне рішення, потрібно зібрати за круглим столом всіх стейкхолдерів, та обговорити всі за та проти і всі нюанси підвищення тарифів", – резюмував Буряченко.Як відомо, НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-год. Також підвищили тариф на диспетчерське управління до 104,57 грн/МВт-год.Рішення було ухвалене попри критику українських бізнес-асоціацій та економістів, які виступали проти – адже це рішення за попередніми оцінками, коштуватиме бізнесу понад 13 мільярдів гривень, які могли б бути направлені до бюджету у вигляді податків або виплачених зарплат.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.