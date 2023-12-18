Російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками “Шахед” сьогодні вночі, 18 грудня. Сили ППО знищили всі ворожі цілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.Військові РФ випустили по Україна 5 БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ, що в Росії. Усі дрони було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України.Зазначається, що ворожі цілі ліквідували в межах чотирьох областей: Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької.Атака по Україні вночі 17 грудняУ низці областей України сьогодні вночі, 17 грудня оглошували повітряну тривогу. Військові попереджели про проліт безпілотників та ракетну загрозу.Зокрема, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про проліт керованої авіаційної ракети у напрямку Кропивницького. У місті лунали звуки вибухів.Також вибухи чули в Одесі. Військові повідомляли про проліт ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Згодом стало відомо, що один із ворожих дронів впав у житловому кварталі і через вибух загинув чоловік.Силам ППО тієї ночі вдалося збити 20 ударних безпілотників та керовану авіаційну ракету Х-59. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.