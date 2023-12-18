Російська Федерація посилила військове угруповання на території союзницької Республіки Білорусь. Білоруські військові за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).Експерти Інституту послалися на інформацію, оприлюднену українським військовим оглядачем Костянтином Машовцем у неділю, 17 грудня. За його словами, білоруські військові розгорнули масштабне військове угруповання на теренах двох областей. До неї увійшли: десантно-штурмовий батальйон 38-ї десантно-штурмової бригади біля Ужово і на південь від Пінська Брестської області; два загони 5-ї бригади спецназу поблизу Іванова Брестської області та Приболовичей Гомельської області; парашутно-десантний батальйон 103-ї окремої повітряно-десантної бригади поблизу Лельчицького району, Брагіма та Зябрівка Гомельської області; тактичну групу 51-ї артилерійської бригади на південь від міста Гомель; реактивну артилерійської батареї 336-ї реактивної артилерійської бригади поблизу Зябрівки Гомельської області.Машовець зазначив, що угруповання налічує 1840 військовослужбовців, до 68-70 одиниць БТР, 24 артилерійські системи і три системи протиповітряної оборони.Роль Білорусі у війні Росії проти УкраїниБілоруські журналісти знайшли ймовірні свідчення того, що найманці розформованої російської ПВК "Вагнера" могли увійти до складу новоствореного спецпідрозділу "Торнадо" Внутрішніх військ МВС Республіки Білорусь.15 грудня у Білорусі почали раптову перевірку сил ППО.Крім того, Мінськ регулярно продовжує військові навчання Збройних сил Білорусі з Росією. Сумарно вони тривають уже 86 тижнів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.